«Я счастлив»: Эриксен прокомментировал свой дебют в «Брентфорде»

30-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен прокомментировал свой дебютный матч за английский «Брентфорд» в английской Премьер-лиге против «Ньюкасла».

Этот матч первым для Эриксена за более чем 8 месяцев. В матче чемпионата Европы против сборной Финляндии Кристиан пережил остановку сердца, но решился вернуться в большой футбол после вживления кардиостимулятора.

«Если не брать во внимание результат, я счастлив. Пройти весь этот путь и вернуться — прекрасное чувство. Последние несколько дней я общался с тренером каждый день. Он пожелал мне удачи и сказал наслаждаться игрой. », – высказался после матча Эриксен.