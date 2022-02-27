Сон о победе над «Лидсом»: «Нам нужно было показать характер»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу над «Лидсом». «Шпоры» разгромили оппонента со счетом 4:0.

«Нам нужно было показать характер», - сказал футболист в разговоре с BBC.

По его словам, каждый в прошедшем матче сыграл великолепно, однако радоваться победе «шпорам» не стоит, потому что впереди у команды серьезные игры.

Отметим, что в матче с «Лидсом» Сон Хын Мин забил четвертый гол с передачи Гарри Кейна.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После 25 матчей в активе команды 42 очка.

«Лидс» располагается на шестнадцатом месте.