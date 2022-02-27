«Челси» запрашивает за Кепу 60 миллионов евро

Перешедший в лондонский «Челси» баскский голкипер Кепа Аррисабалага проигрывает конкуренцию сенегальскому киперу Эдуару Менди, но расставаться с ним просто так лондонцы не хотят. Как уточняет Daily Star, 27-летний вратарь интересен «Ньюкаслу», и в «Челси» уже определились с ценой за вратаря - его готовы отпустить за 60 миллионов евро.

Впрочем, это меньше, чем деньги, которые в 2018 году заплатил за него «Челси» в кассу «Атлетика» из Бильбао. Тогда было уплачено 80 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Кепы, который защищает также и ворота испанской сборной, всего лишь четыре матча в чемпионате за «Челси».