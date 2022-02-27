Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» запрашивает за Кепу 60 миллионов евро

27 Февраля 2022 • 08:00 Комментировать
Челси
0:0
Лестер
отменен

Перешедший в лондонский «Челси» баскский голкипер Кепа Аррисабалага проигрывает конкуренцию сенегальскому киперу Эдуару Менди, но расставаться с ним просто так лондонцы не хотят. Как уточняет Daily Star, 27-летний вратарь интересен «Ньюкаслу», и в «Челси» уже определились с ценой за вратаря - его готовы отпустить за 60 миллионов евро.

Впрочем, это меньше, чем деньги, которые в 2018 году заплатил за него «Челси» в кассу «Атлетика» из Бильбао. Тогда было уплачено 80 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Кепы, который защищает также и ворота испанской сборной, всего лишь четыре матча в чемпионате за «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Кепа Аррисабалага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.02  17:00 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.17 3.50 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Я счастлив»: Эриксен прокомментировал свой дебют в «Брентфорде»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Сон о победе над «Лидсом»: «Нам нужно было показать характер»
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запрашивает за Кепу 60 миллионов евро
07:18 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: Роналдиньо «кинул» нас в последний момент
05:39 · Англия. Премьер-лига
В 2003 году Абрамович собирался купить «Арсенал», а не «Челси»
05:21 · Англия. Премьер-лига
Источник: Холанн хочет играть в Англии
00:31 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» склоняется к переходу в «Барселону», несмотря на интерес «Баварии»
26 Февраля
23:28 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о поражении от «Манчестер Сити»: «Горжусь своими игроками»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы одержали очень важную победу»
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» и находится в шаге от зоны вылета
21:55 · Англия. Премьер-лига
Хау – о возвращении Эриксена на поле: «Удивительный момент»
21:48 · Англия. Премьер-лига
Франк – о возвращении Эриксена: «Это то, что заставило меня улыбаться даже после поражения»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Бьелса покинет «Лидс», Марш – основной кандидат
21:19 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «В раздевалке никто не радовался»
20:54 · Англия. Премьер-лига
Бьелса: «Заслуженное поражение»
Все новости
Рекомендуем