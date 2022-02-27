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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В 2003 году Абрамович собирался купить «Арсенал», а не «Челси»

27 Февраля 2022 • 05:39 Комментировать
Челси
0:0
Лестер
отменен

Покупка Романом Абрамовичем лондонского «Челси» поменяла лицо английского футбола и сделало клуб одним из лучших в Европе. Однако все могло пойти иначе - как сообщает The Sun, перед покупкой Абрамович заказал у английского банка UBS подробный финансовый анализ состояния клубов, при этом своим первостепенным выбором он считал именно «Арсенал».

Однако банкиры, представляя ему результаты анализа, подчеркнули - именно «Арсенал» как раз таки не продается. И тогда Абрамович решил вложить свои деньги в «Челси». «Арсенал» же провел чудесный сезон 2003/2004, в котором не потерпел ни одного поражения, но больше он в чемпионате Англии не побеждал. «Челси» же выиграл при Абрамовиче пять титулов чемпиона Англии.

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Челси Роман Абрамович
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