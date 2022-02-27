Защитник «Челси» склоняется к переходу в «Барселону», несмотря на интерес «Баварии»

Оборонец лондонского «Челси» Андреас Кристенсен летом может покинуть клуб, им активно интересуются как «Барселона», так и «Бавария». При этом уход Кристенсена ожидается в качестве свободного агента, что означает - претенденты на его услуги могут заполучить его бесплатно.

И, хотя «Бавария» готова предложить более выгодные условия личного контракта, игрок склоняется к «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo. Кристенсен выступает за «Челси» с 2014 года, его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он выходил на поле в тринадцати матчах, но не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.