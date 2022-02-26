Хау – о возвращении Эриксена на поле: «Удивительный момент»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал возвращение на поле полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена.

«Это был удивительный момент, всё можно было понять по эмоциям болельщиков на стадионе. В тот момент я был полностью сосредоточен на игре, но даже мне не удалось сдержаться. Желаю ему всего самого наилучшего», - приводит слова Хау BBC.

Отметим, что Эриксен появился на поле в начале второго тайма, но его команде это не помогло. Встреча завершилась уверенной победой «Ньюкасла» со счётом 2:0.

Напомним, что контракт датчанина с «Брентфордом» рассчитан до конца нынешнего сезона.