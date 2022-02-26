Франк – о возвращении Эриксена: «Это то, что заставило меня улыбаться даже после поражения»

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал возвращение Кристиана Эриксена на поле в матче против «Ньюкасла» (0:2).

«Это был прекрасный момент. Возвращение Эриксена на поле – это то, что заставило меня в итоге улыбаться. Было приятно наконец-то увидеть его на поле и посмотреть на его мастерство», - цитирует Франка BBC.

«Брентфорд» занимает лишь пятнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и продолжает бороться за выживание.

Напомним, что Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона в зимнее трансферное окно с возможностью продления ещё на один год.