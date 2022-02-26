Бьелса покинет «Лидс», Марш – основной кандидат

«Лидс» может сменить главного тренера уже в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, вероятность увольнения Марсело Бьелсы из «Лидса» всё выше и выше, но окончательного решения пока не принято. Основным претендентом на работу в английском клубе является экс-наставник «РБ Лейпцига» Джесси Марш.

Сегодня, 26 февраля, «Лидс» потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) и может оказаться в зоне вылета по итогам тура.

Бьелса возглавил «Лидс» в 2018 году и вывел клуб в английскую Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип по итогам сезона 2019/20. В прошлом году «Лидс» под руководством аргентинца занял девятое место в АПЛ.