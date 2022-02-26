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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бьелса: «Заслуженное поражение»

26 Февраля 2022 • 20:54 Комментировать
Лидс
0:4
Тоттенхэм
окончен

Наставник «Лидса» Марсело Бьелса высказался после поражения от «Тоттенхэма» (0:4).

«Заслуженный результат, но разница в счёте должна была быть меньше, но не из-за нашей игры в обороне, а из-за количества моментов, которые мы могли забить.

Мы четко понимали, как играет «Тоттенхэм» Конте, попытались доставить им проблем, но не справились с их форвардами.

Есть ли у меня уверенность, что я смогу исправить ситуацию в «Лидсе»? У меня всегда есть уверенность», - приводит слова Бьелсы MOTD.

«Лидс» располагается лишь на семнадцатом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и может опуститься в зону вылета по итогам тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лидс Марсело Бьелса
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окончен Лидс 0:4 Тоттенхэм
окончен Брентфорд 0:2 Ньюкасл 2.50 3.20 3.00
окончен Кристал Пэлас 1:1 Бёрнли 1.93 3.40 4.20
окончен Манчестер Юнайтед 0:0 Уотфорд 1.35 5.40 9.00
окончен Брайтон 0:2 Астон Вилла 2.25 3.25 3.35
Идет 26 минута Эвертон 0:0 Манчестер Сити 10.50 5.80 1.28
27.02  17:00 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.17 3.50 3.40
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