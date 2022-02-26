Бьелса: «Заслуженное поражение»

Наставник «Лидса» Марсело Бьелса высказался после поражения от «Тоттенхэма» (0:4).

«Заслуженный результат, но разница в счёте должна была быть меньше, но не из-за нашей игры в обороне, а из-за количества моментов, которые мы могли забить.

Мы четко понимали, как играет «Тоттенхэм» Конте, попытались доставить им проблем, но не справились с их форвардами.

Есть ли у меня уверенность, что я смогу исправить ситуацию в «Лидсе»? У меня всегда есть уверенность», - приводит слова Бьелсы MOTD.

«Лидс» располагается лишь на семнадцатом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и может опуститься в зону вылета по итогам тура.