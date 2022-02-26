Кейн: «Мы сыграли феноменально»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о победе над «Лидсом» (4:0).

«Очевидно, что мы были разочарованы поражением от «Бёрнли» после победы над «Манчестер Сити», было важно вернуть правильный настрой. Считаю, что сегодня мы сыграли феноменально и заслуженно победили.

Конте? Он внёс коррективы сразу же после своего прихода в клуб, я чувствую это. Мы должны стать той командой, которая побеждает даже в те дни, когда не показывает лучшую игру. Антонио даёт клубу страсть каждый день.

Возвращение Эриксена на поле? Надеюсь, что он сможет набрать форму и вновь заиграть на высоком уровне», - цитирует Кейна BT Sport.