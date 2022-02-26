Эриксен поделился эмоциями после возвращения на поле

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился эмоциями после появления на поле впервые за долгое время в матче против «Ньюкасла» (0:2).

«Если не обращать внимание на результат, то я счастлив. Пройти через всё это и вернуться на поле – это прекрасное чувство. В моей жизни происходит что-то особенное, «Брентфорд» очень тепло ко мне относится. Здесь все рады моему приходу.

Конечно, хочу обратиться к своей семьей, родителям, детям и врачам, которые помогли мне вернуться. Им было даже тяжелее, чем мне.

Цели на остаток сезона? Хочу набрать форму и помочь «Брентфорду» остаться в английской Премьер-лиге», - цитирует Эриксена Sky Sports.