Конте – о победе над «Лидсом»: «Приятно видеть, что моя команда сражается»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал выездную победу над «Лидсом» (4:0).

«Я видел желание и волю к победе у своих игроков. Приятно видеть, что моя команда сражается. Если мы хотим быть конкурентоспособными и попытаться стать лучше, то недостаточно просто играть в футбол ради наслаждения, необходимо побеждать, а чтобы делать это, нужно желание.

Я приехал сюда, чтобы стать важной частью клуба. Хочу бороться за трофеи, надеюсь, это понимают мои игроки и все люди, окружающие «Тоттенхэм», - цитирует Конте MOTD.

Сегодняшняя победа позволила «Тоттенхэму» подняться на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.