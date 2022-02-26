«Манчестер Сити» объявил свой состав на игру с «Эвертоном»

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сегодня будет пытаться доказать свое превосходство в игре с переживающим непростые времена «Эвертоном», который тренирует Фрэнк Лэмпард - успевший на закате карьеры, напомним, поиграть в составе «Манчестер Сити». В первом круге «Манчестер Сити», напомним, обыграл соперника с крупным счетом 3:0. Накануне матча, следить за которым можно будет в нашей текстовой трансляции, «Манчестер Сити» объявил стартовый состав команды.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диас, Ляпорт, Кансело, Родриго, де Брюйне, Гюндоган, Бернардо Силва, Фоден, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Сликер, Уокер, Аке, Жезус, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Марез.