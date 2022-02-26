Сон Хынмин и Кейн установили новый рекорд АПЛ

«Тоттенхэм» крупно переиграл «Лидс», и на острие атаки «шпор», как всегда, активно действовали Гарри Кейн и Сон Хынмин. Они вместе соорудили последний гол - Кейн забросил мяч на корейского нападающего и тот забил последний. четвертый мяч столичной команды в этом матче.

Это был уже 37-й случай совместного голевого содействия со стороны пары Кейн-Хынмин, и они побили рекорд английской Премьер-лиги, который долгое время удерживала другая пара - Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба.

На третьем месте в этой классификации - Тьерри Анри и Робер Пирес, вместе они соорудили 29 голов для лондонского «Арсенала» и столько же раз успешно обыгрывались Серхио Агуэро и Давид Сильва. Наконец, на пятом месте пара Даррен Андертон - Терри Шерингем - 27 голов.