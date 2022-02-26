«Лидс» установил клубный антирекорд

Для «Лидса» февраль сложился просто ужасно - команда сыграла пять матчей в рамках Премьер-лиги, один из них ей удалось свести вничью, четыре же остальных были проиграны, в основном с крупным счетом.

В общей сложности за пять матчей были пропущены целых двадцать голов (3:3 с «Астон Виллой», 0:3 с «Лидсом», 2:4 с «Манчестер Юнайтед», 0:6 с «Ливерпулем», 0:4 с «Тоттенхэмом»), и это - антирекорд клуба по количеству пропущенных мячей за календарный месяц.

Более того, столь печальной статистики за один месяц в высшем дивизионе английского футбола не была с апреля 1986 года, когда «отличился» «Ньюкасл» - 21 пропущенный мяч за месяц.