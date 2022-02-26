Пулишич признался, что равняется на Салаха, чтобы улучшить свою игру

Американский нападающий «Челси» Кристиан Пулишич высказался о египетском форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

По словам Пулишича, Салах является невероятным игроком, являясь одним из лучших в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Кристиан признался, что равняется на Мохамеда, чтобы повысить свой собственный уровень.

«Он отличный бомбардир, по-настоящему сильный, чтобы выйти на позицию для удара, он делает много такого, о чём люди не догадываются. Он тот, у кого я могу поучиться», – приводит слова Пулишича ESPN.

Отметим, что завтра, 27 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором «Челси» сыграет с «Ливерпулем».