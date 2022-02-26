Коутиньо: «Не жалею о переходе в «Барселону»

Полузащитник Филиппе Коутиньо не жалеет о переходе из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Я не жалею, что перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону». В определенные периоды жизни нам приходится принимать важные решения. Выступать за «Барселону» было моей мечтой, на тот момент я посчитал, что так будет лучше. Конечно, я всегда с любовью отношусь к «Ливерпулю», уважаю этот клуб и благодарен ему за всё. Но в тот момент я захотел перейти в «Барселону» и не жалею об этом», - цитирует бразильского полузащитника ESPN.

На данный момент Коутиньо выступает на правах аренды за «Астон Виллу» под руководством Стивена Джеррарда.