Секо Фофана – главная цель «Ньюкасла» на летнее трансферное окно

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает le10sport, Фофана является главной целью «Ньюкасла» на летнее трансферное окно. Английский клуб готов заплатить большие деньги, чтобы заполучить полузащитника. В то же время отмечается, что интерес к Секо проявляют сразу несколько клубов, а значит запросы «Ланса» могут быть очень серьёзными.

26-летний Фофана сыграл 28 матчей за «Ланс» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Фофана по версии портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.