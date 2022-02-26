Лейндерс: «Для меня Клопп гораздо больше, чем просто коллега»

Один из помощников Юргена Клоппа в «Ливерпуле», Пеп Лейндерс, рассказал о своих взаимоотношениях с немецким специалистом.

«Во-первых, Юрген для меня гораздо больше, чем просто коллега. Я очень благодарен ему и доволен нашей совместной работой. Наши отношения основаны на уважении и доверии, а с этим приходит и свобода. Конечно, не всё зависит от нас двоих, в клубе много сотрудников, которые могут повлиять на наше мнение, просто они не столь медийные. Мы хотим, чтобы наша команда была одним целым, именно поэтому пытаемся каждый день показывать, что все в тренерском штабе очень близки», - цитирует Лейндерса пресс-служба «Ливерпуля».