Лингард и Ботман хотели перейти в «Ньюкасл» зимой

Центральный защитник «Лилля» Свен Ботман и атакующий хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард желали присоединиться к «Ньюкаслу» в январе, но не были отпущены своими клубами.

«Выходя на рынок, мы находились на 19-м месте, что затрудняло нашу трансферную деятельность. Однако некоторые футболисты, как Свен Ботман, откровенно заявляли о своём желании перейти к нам. То же самое касается и Джесси Лингарда», – цитирует Goal слова исполнительного директора «Ньюкасла» Аманды Стейвли.

Согласно данным Transfermarkt, текущая стоимость Лингарда составляет 20 млн евро. Ботман оценивается порталом в 30 млн.