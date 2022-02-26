Коутиньо рассказал об отношениях с Джеррардом

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды, рассказал об отношениях с главным тренером английского клуба Стивеном Джеррардом.

«Я всегда восхищался им, для меня было честью играть с таким футболистом. Теперь он стал тренером, Стивен очень требователен на тренировках, у него большие амбиции. Я счастлив, что мне удалось оказаться в «Астон Вилле». Надеюсь, мне удастся помочь клубу.

У меня всегда были прекрасные отношения с Джеррардом, я всегда хотел вновь поработать с ним, потому что Стивен открытый человек и очень авторитетен», - цитирует Коутиньо ESPN.

Отметим, что в последнее время часто появляются слухи о желании «Астон Виллы» выкупить бразильского футболиста.