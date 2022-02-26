Садио Мане: путь большого человека к трофею всей жизни

Пока Садио Мане снова нарядился во всё красное, чтобы радовать нас «ножницами» в ворота «Норвича», вспоминаем его путь на недавно завершившемся Кубке Африки – путь выдающегося спортсмена и великой личности.

Перед стартом разборок 24 лучших футбольных сборных Чёрного континента родной для Садио Сенегал считался третьим фаворитом соревнований. Чуточку, но всё-таки выше, рассматривались шансы хозяев, сборной Камеруна, и созревшей до больших успехов плеяды талантливых марокканцев, по позициям которых не сильно ударила даже потеря их главной звезды Хакима Зиеша. Первый тур КАН запомнится статистикам и летописцам как самый несобытийный в истории всех крупных футбольных форумов – в среднем в нём забивался ровно 1 гол за матч. Затем на турнире «распогодилось» – на смену засухе пришёл умеренный голевой климат. И распространился он повсюду, кроме той самой группы «В», маткой которой являлись «Львы Теранги». В итоге сборной Сенегала для выхода из неё с первого места оказалось достаточно всего одного (!) мяча, автором которого на 97-й минуте матча с зимбабвийцами (1:0), разумеется, стал именно он – Садио Мане. Форвард «Ливера» начал свой бурный роман с 11-метровыми на турнире с уверенного выстрела в противоположный от вратаря угол.

Было ли столь блеклое выступление сенегальцев в откровенно слабой группе (помимо Зимбабве их соперниками были Гвинея и Малави) связано с экономией сил, или это реальный уровень команды Алью Сиссе – предстояло выяснить в плей-офф. Большой 4-матчевый кубковый путь к заветному золоту начинался для «Львов» со встречи с Кабо-Верде. И именно в тот день началась не нуждающаяся в приукрашиваниях СМИ сага о великих – спортивных и не только – делах Мане на КАН 2021.

Герой на поле и за его пределами

В начале 2-го тайма, не щадя ни себя, ни вратаря соперника, Мане снова пошёл до конца на ничейный мяч. Несколько лет назад подобный стык с участием Садио обернулся тяжёлой травмой для вратаря «Ман Сити» Эдерсона, а для сенегальца – удалением и дисквалификацией. Однако здесь наш герой оказался на мяче первым, и покинуть поле с красной карточкой пришлось киперу Кабо-Верде. Драма только набирала обороты – в этот раз в нокауте побывали оба участника столкновения. Медики «Ливерпуля» в аналогичной ситуации не позволили бы продолжить выступление своему игроку, о чём вскоре после матча поведали миру сами недовольные представители мерсисайдского клуба. Но на африканском континенте, очевидно, последнее слово было за местным супергероем – Мане сказал, что остаётся на поле. И как выяснилось, остался он для того, чтобы уже через пару минут дальним ударом положить мяч в самую девятину. Стал ли гол 10-го номера лучшим на турнире – вопрос дискуссионный. Главное, этот мяч совершенно точно стал победным для его команды. Буквально тут же Садио всё-таки потребовалось заменить, после чего он незамедлительно был отправлен в госпиталь с подозрением на сотрясение мозга.

В лечебнице его уже поджидал другой участник столкновения – тот самый вратарь Возинья. Зла друг на друга бойцы не держали, что и подтвердила их совместная фотография прямо у больничной койки. А потом произошла ещё более трогательная история: в отдел травматологии привезли мальчика, которого сбил мотоциклист. Множественные травмы угрожали ребёнку самым страшным исходом. На его лечение требовались деньги, которых у родителей не было. И конечно же Садио не мог остаться в стороне.

Почему «конечно же»? Потому что для тех, кто хоть немного знаком с личными качествами футболиста, та новость о безвозмездных 600 евро на лечение незнакомого ребёнка стала лишь небольшим штришком к его портрету. Сеть полнится информацией о человеческих качествах лучшего футболиста Африки 2019 года – начиная от простой помощи в бытовых моментах и заканчивая крупной благотворительностью: для своей родной деревни Мане уже построил один из лучших в стране медицинских центров. Также благодаря ему были возведены школа, стадион и мечеть. «Я умирал с голоду и должен был работать на поле: выжил в трудные времена, играл в футбол босиком, у меня не было образования и других бонусов, но сейчас, благодаря футболу, я могу помочь своему народу», – объясняет своё стремление к добрым поступкам Мане. При этом Садио старается делать всё максимально непублично. И он последний, кого можно заподозрить в показухе. Ведь в тех условиях, в которых рос Мане, бескорыстная забота о близких всегда являлась чуть ли не единственным способом выживания для простых законопослушных фермеров из скромной сенегальской деревушки. Как он сам утверждает, для него гораздо необычнее, когда спортсмены его достатка хвастаются 10 коллекционными автомобилями и 20 часами с бриллиантами.

Сквозь тернии финала к триумфу всей жизни

В 1/4 финала «Львы Теранги» были бы главным фаворитом и без Мане в составе. Но разве мог будущий герой Сенегала позволить себе дополнительный день отдыха на турнире жизни? В упорном матче против Экваториальной Гвинеи Садио отметился результативным пасом, который помог его сборной победить со счётом 3-1. А ещё через три дня наш герой поучаствовал сразу в двух голевых акциях полуфинальной игры с Буркина-Фасо – его гол и передача внесли решающий вклад в успех команды (3-1).

В финале Мане предстояло встретиться со своим самым большим приятелем и антагонистом одновременно – Мохаммедом Салахом. Не секрет, что их отношения не всегда были образцовыми. Несмотря на уже многолетнее партнёрство в одном клубе, вингеры «Ливерпуля» остаются эгоцентриками, для которых успех своего визави лишь дополнительная мотивация забить гол самому в следующей же атаке. Вспомните хотя бы историю, которая произошла несколько сезонов назад в Бёрнли, когда уже в выигранном матче Салах, по мнению Садио, несколько раз проигнорировал партнёра в верной позиции. Погасить гнев заменённого впоследствии сенегальца ни его босс Юрген Клопп, ни партнёры не могли ещё добрые полчаса!

Как это часто бывает, решающий поединок КАН мало чем напоминал футбол, ради которого стоит потратить 90 минут своей жизни. Но земли Африки достаточно богаты яркими футбольными личностями, ради которых можно потратить и все 120.

Уже на пятой минуте матча сенегальцы заработали право на пробитие 11-метрового. Здесь-то телевизионщики и получили свой первый долгожданный «символизм»: Мохаммед Салах подошёл к своему вратарю и начал о чём-то с ним беседовать. Скорее всего, это была простая попытка надавить на психику партнёра по ливерпульскому нападению, а не прилюдная выдача «корпоративных тайн». Ну неужели вы думаете, что Салаху не хватило трёх дней, чтобы выложить все секреты Садио своим партнёрам по сборной не под камеру? Очевидно, это было то, что сейчас принято называть в футболе mind games. И трюк сработал! Мане решил пробить на силу, угодив прямиком в вооружённого знаниями Салаха вратаря.

Именно этот эпизод несобытийного финала многим запомнился как один из ключевых, пусть и не судьбоносных. И очень мало кто обратил внимание на момент, который действительно мог изменить ход футбольной истории на Чёрном континенте. Шла 104-я минута дополнительного времени, неутомимый Садио снова играючи пробросил мяч по любимому левому флангу мимо одного из соперников. Буквально через мгновение сенегальская «десятка» была близка к тому, чтобы оставить с носом и защитника подстраховки. Но нет. Мане не успел на мяч первым и решил изобразить контакт. На повторе было отчётливо видно, что это симуляция высшей пробы, а у форварда уже имелась жёлтая карточка…

Все любят Садио за пределами футбольного поля, но внутри зелёного прямоугольника звёздный вингер никогда не стеснялся в выборе средств. В среде английских судей фамилия игрока уже давно фигурирует в негласном списке неблагонадёжных. Пластика и артистизм Мане в штрафной соперника принесли немалое количество очков его «Ливерпулю». В этот раз они должны были стоить уже самому Садио досрочного завершения матча. Нет никаких сомнений, что в педантичной Европе такой откровенный нырок оценили бы по достоинству – неминуемой жёлтой карточкой, даже несмотря на то, что попытка купить арбитра произошла за пределами штрафной.

Но в тот вечер судья из ЮАР Виктор Гомес решил, что его коллеги уже достаточно дискредитировали себя на этом турнире, а финальный матч – не место для проявления неистовой принципиальности. Особенно в отношении к местным футбольным идолам. Второй карточки не последовало. К чести самого Мане, поведение игрока после того, как его раскусили, заслуживает лестных слов. Ему всего за одно мгновение добрыми, по-отечески тёплыми объятиями удалось успокоить разгневанного симуляцией марокканца. Ещё через мгновение у того уже не было к Садио никаких претензий. А ещё через секунду наш герой, рефери и первая успешная марокканская жертва Мане в том эпизоде, заливаясь смехом, шагали куда-то к центру поля. Момент был исчерпан.

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Садио остался на поле не просто так. Где-то через 20 минут его точный удар в серии 11-метровых принёс Сенегалу первый в истории трофей континентального масштаба. До его звёздного соратника по «Ливерпулю» Салаха очередь в серии пенальти так и не дошла. «Я сказал ему, что он остаётся великим игроком, и мне приятно играть с ним за один и тот же клуб. Я очень уважаю его, и он отдал всё для своей страны», – рассказывал Мане о своём разговоре с Мо уже после окончания поединка.

Большое сердце – великое наследие

В январе 2022-го Садио возвращался на родной континент, будучи уже героем. Покидал же он его спустя месяц в статусе живой легенды. Впрочем, для простых сенегальских мальчишек он как был, так навсегда и останется богом во плоти. Зная, насколько трепетно относится Мане к своей родине, и какие чувства он испытывает, когда дарит радость своим землякам, понимаешь, что этот успех для него действительно важнейший в карьере. «Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выиграл Лигу чемпионов и несколько других трофеев, но этот для меня особенный», – утверждает сенегальская «десятка».

На пути к своему величию Садио пришлось преодолеть немало препятствий. В его успех не верили даже родные и близкие. Их мнение переменилось только тогда, когда наш герой прислал из Франции фотографию, на которой он, 17-летний, изображен в форме клуба «Метц». Иногда, глядя на Садио, кажется, что все эти трудности сделали из него очень чёрствого, заносчивого и высокомерного человека. Но это обманчивое ощущение. И его широкий жест по возвращении в Англию продемонстрировал, что весь свой эгоцентризм Мане готов направлять исключительно на благо общего дела. По сведениям, сенегалец попросил боссов «Ливерпуля» не устраивать празднований в честь победы его сборной из уважения к Мо Салаху. Какая мелочь на фоне остальных человечных поступков Садио, не так ли? А ещё именем Мане скоро назовут находящийся пока в процессе строительства новенький стадион в его родном городе Седиу. И сложно представить, что у местных градоначальников существовали иные варианты.

Игорь КАСИМОВ