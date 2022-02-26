Джеррард высказался о форме Коутиньо

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о форме полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Коутиньо проделывает огромный объём работы, просто посмотрите на показатели его пробега, максимальную скорость и ускорения – всё в полном порядке. Он выходит на пик своей физической формы. Конечно, решение об аренде такого игрока было правильным.

В матче против «Уотфорда» он изо всех сил пытался забить, возможно, в некоторых моментах Филиппе перестарался, но я полностью доверяю ему», - цитирует Джеррарда Birmingham Live.

29-летний бразилец сыграл пять матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.