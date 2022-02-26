Врач-кардиолог – о возвращении Эриксена в большой футбол: «Я спокоен за него»

30-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен готовится вернуться в большой футбол после более чем 8-месячного отсутствия. Ожидается, что спортсмен выйдет на поле в составе своей новой команды, «Брентфорда», уже сегодня, 26 февраля, в домашнем матче АПЛ против «Ньюкасла».

Напомним, что в июне 2021 года на чемпионате Европы в матче Дания – Финляндия у Кристиана Эриксена случилась остановка сердца, но футболиста удалось спасти и доставить его в госпиталь, где ему был вживлён дефибриллятор.

Профессор Стюарт, медицинский директор спортивной кардиологии Великобритании призывает всех не беспокоиться за здоровье Эриксена, считая, что его жизни уже ничего не может угрожать.

«Я был бы относительно спокоен. Принцип игры в футбол с дефибриллятором неплох. Эти устройства очень эффективны и могут позволить многим пациентам вести почти нормальную жизнь. Немало профессиональных спортсменов соревнуются с дефибриллятором. Зачастую, общественность даже не знает о таких случаях», – приводит слова профессора Стюарта Daily Mail.