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Мойес: «Мы были близки к трансферу Луиса Диаса»

26 Февраля 2022 • 11:22 Комментировать

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал об интересе к нападающему «Ливерпуля» Луиса Диаса в зимнее трансферное окно.

«Я разговаривал с Диасом по телефону, мы были близки к тому, чтобы приобрести его у «Порту». Если я правильно понимаю, то «Ливерпуль» хотел заполучить Луиса летом, мы попытались опередить их.

Не знаю, повлияло ли наше решение на действия «Ливерпуля», но могу вам точно сказать, что Диас является прекрасным игроком. Я очень хотел, чтобы он выбрал нас», - цитирует Мойеса Daily Mail.

25-летний колумбиец уже успел сыграть пять матчей за «Ливерпуль» и записал на своё счёт один забитый гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес Луис Диас
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