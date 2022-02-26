Рангник: «Уверен, что Рэшфорд недоволен своей игрой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил текущую форму нападающего команды Маркуса Рэшфорда. По его мнению, Рэшфорд и сам недоволен своим текущим уровнем выступлений.

«Сейчас Маркус уже не травмирован, у него больше нет проблем с плечом», - отметил Рангник в разговоре с журналистами Goal.

Специалист заявил, что в последнее время он много разговаривал как о футболисте, так и с ним самим.

По словам Рангника, все, что должен делать Рэшфорд в данный момент – показывать свой уровень игры в каждом мачте.

Напомним, что в текущем сезоне Маркус Рэшфорд выходил на поле в 22 встречах.