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Нголо Канте может продолжить карьеру в «ПСЖ»

26 Февраля 2022 • 08:16 Комментировать

30-летний французский опорный полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте летом может сменить клубную прописку. У футболисту присматриваются представители «ПСЖ».

По информации источников Telegraph, парижский клуб летом может попытаться приобрести Канте, чтобы усилить свой состав.

Пока представители «ПСЖ» не выходили на контракт с лондонцами или агентом Канте для обсуждения возможной сделки.

Напомним, что Нголо Канте является воспитанником французского футбольного клуба «Булонь», в составе которого он начал свою профессиональную карьеру. Позднее он переехал в Англию, где присоединился к «Лестеру», а с 2016 года француз выступает в составе лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Нголо Канте
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