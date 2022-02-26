Нголо Канте может продолжить карьеру в «ПСЖ»

30-летний французский опорный полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте летом может сменить клубную прописку. У футболисту присматриваются представители «ПСЖ».

По информации источников Telegraph, парижский клуб летом может попытаться приобрести Канте, чтобы усилить свой состав.

Пока представители «ПСЖ» не выходили на контракт с лондонцами или агентом Канте для обсуждения возможной сделки.

Напомним, что Нголо Канте является воспитанником французского футбольного клуба «Булонь», в составе которого он начал свою профессиональную карьеру. Позднее он переехал в Англию, где присоединился к «Лестеру», а с 2016 года француз выступает в составе лондонского «Челси».