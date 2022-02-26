Маротта: «Я рад за Эриксена»

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта высказался о возможном возвращении на поле полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена.

«Я рад за него, ему пришлось пройти через многое. В английской Премьер-лиге установлены правила, которые позволяют ему продолжать играть, «Интер» может только пожелать ему успешной карьеры. В Италии очень жесткий регламент, поэтому он просто не мог продолжить здесь футбольную деятельность», - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

В последний раз Эриксен выходил на поле в июне в матче между сборными Дании и Финляндии, где и случился всем известный инцидент.