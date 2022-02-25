Абрамович может продать «Челси», известен и ценник

Российский олигарх Роман Абрамович пока что избежал попадания в санкционные списки для граждан Российской Федерации, однако он готов к тому, что ему придется расстаться с клубом, которым он владеет с 2003 года - «Челси». Как сообщает Bloomberg, в этом месяце Абрамович уже получил интересное предложение от неких инвесторов. Известна и цена, которую Абрамович хотел бы выручить за «Челси» - 1,9 млрд евро.

О том, что Абрамовичу надо будет расстаться с «Челси», обмолвился, по информации источника, и британский премьер Борис Джонсон. Пока что Абрамович ограничился тем, что перебрался из Лондона в Израиль.