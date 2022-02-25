Санчо: «Я счастлив»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо пообщался с клубной пресс-службой.

«В последнее время я часто выхожу на поле, думаю, это связано с моей усердной работой. Я всегда верил, что смогу добиться успеха. Сейчас я чувствую себя счастливым, потому что партнёры по команде верят в меня и поддерживают.

Когда я остаюсь один в один против соперника, то слышу поддержку болельщиков и чувствую себя гораздо увереннее. Я в восторге от своей игры», - цитирует Санчо пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

21-летний англичанин сыграл 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.