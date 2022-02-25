Бентанкур рассказал об адаптации в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур рассказал об адаптации в новом клубе.

«Я неплохо справляюсь, но, конечно, мне ещё многое предстоит сделать. Моя цель – становиться лучше с каждым днём, выкладываться на полную и помогать своим товарищам по команде. Надеюсь, у нас всё получится.

Конте? После победы над «Манчестер Сити» вы могли видеть, что Конте живёт футболом и передаёт эту страсть своим игрокам. Я очень счастлив быть здесь и работать с ним», - цитирует Бентанкура Sky Sport Italia.

24-летний уругваец уже успел сыграть пять матчей за «Тоттенхэм», но голевыми действиями не отметился.