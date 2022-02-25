Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета – о Ляказетте: «Он ведёт себя как человек, который хочет остаться в клубе»

25 Февраля 2022 • 21:52 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем французского нападающего Александра Ляказетта.

«Мы не можем знать, что произойдёт в конце сезона. У нас нет контрактов на десятки лет, такова специфика нашей работы. Но могу сказать вам, что Ляказетт ведёт себя как человек, который хочет остаться в клубе», - приводит слова испанского специалиста Football London.

30-летний Ляказетт сыграл 25 матчей за лондонский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт нападающего с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Ляказетт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.02  23:00 Саутгемптон ... Норвич 1.70 4.10 4.90
26.02  15:30 Лидс ... Тоттенхэм 3.45 3.65 2.11
26.02  18:00 Брайтон ... Астон Вилла 2.48 3.40 2.95
26.02  18:00 Брентфорд ... Ньюкасл 0.00 0.00 0.00
26.02  18:00 Кристал Пэлас ... Бёрнли 1.89 3.55 4.40
26.02  18:00 Манчестер Юнайтед ... Уотфорд 1.32 5.60 9.80
26.02  20:30 Эвертон ... Манчестер Сити 11.00 6.00 1.28
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
22:47 · Англия. Премьер-лига
Санчо: «Я счастлив»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Бентанкур рассказал об адаптации в «Тоттенхэме»
21:52 · Англия. Премьер-лига
Артета – о Ляказетте: «Он ведёт себя как человек, который хочет остаться в клубе»
21:45 · Англия. Кубок лиги
Тухель: «Джеймс может появиться на поле в матче с «Ливерпулем»
21:39 · Англия. Кубок лиги
Хендерсон – о финале Кубка Лиги: «Один из важнейших матчей в сезоне»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду подтвердил - готов играть еще 4-5 лет
21:23 · Англия. Премьер-лига
Конте: «У меня нет конфликта с клубом»
19:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер нужен «Манчестер Юнайтед»
17:33 · Англия. Премьер-лига
Перенесший остановку сердца Эриксен готов дебютировать за «Брентфорд» уже в матче с «Ньюкаслом»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Одноклубники засмеяли Хаверца за татуировку с Бетмэном
17:20 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ и на «Уэмбли» решили поддержать Украину демонстрацией национального флага страны
17:18 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» не хочет расставаться с Ливраменто
16:34 · Англия. Кубок лиги
Каррагер высказался о слабых сторонах Лукаку, предрекая его уход из «Челси» летом
16:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» разорвал многомиллионную спонсорскую сделку с «Аэрофлотом»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал, когда он может завершить карьеру
Все новости
Рекомендуем