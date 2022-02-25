Артета – о Ляказетте: «Он ведёт себя как человек, который хочет остаться в клубе»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем французского нападающего Александра Ляказетта.

«Мы не можем знать, что произойдёт в конце сезона. У нас нет контрактов на десятки лет, такова специфика нашей работы. Но могу сказать вам, что Ляказетт ведёт себя как человек, который хочет остаться в клубе», - приводит слова испанского специалиста Football London.

30-летний Ляказетт сыграл 25 матчей за лондонский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт нападающего с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.