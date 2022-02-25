Конте: «У меня нет конфликта с клубом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что не имеет разногласий с руководством клуба.

«Я общался с нашим президентом Даниэлем Леви. Мне не нравится, что кто-то пытается выдумать конфликт между мной и клубом, ничего такого нет, поверьте. Все разговоры об этом – неправда.

Леви прекрасно знает, что я пришёл сюда, чтобы помогать клубу и буду делать это до самого конца. Таковы реалии. Он видит, что мы усердно работаем, и уважает это.

Повторюсь в очередной раз, я хочу помогать клубу становиться лучше, делиться своими идеями. Президент уделяет мне много времени, именно поэтому я предан клубу, потому что здесь меня уважают», - цитирует Конте Football London.