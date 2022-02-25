Перенесший остановку сердца Эриксен готов дебютировать за «Брентфорд» уже в матче с «Ньюкаслом»

30-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен готов к возвращению в большой футбол. Игрок должен дебютировать за свой новый клуб «Брентфорд» уже в ближайшую субботу, 26 февраля, в домашнем матче лондонцев против «Ньюкасла». Об этом сообщил главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

Напомним, в последний раз Эриксен играл 12 июня 2021 года в матче чемпионата Европы Дания – Финляндия. В концовке первого тайма у Кристиана внезапно остановилось сердце. Благодаря профессиональной работе медиков, футболиста удалось вернуть к жизни и доставить в госпиталь. Позже спортсмену был вживлён кардиостимулятор, и он принял решение продолжать игровую карьеру.

За свой бывший клуб, итальянский «Интер», Эриксен не мог продолжать играть, так как итальянские законы запрещают принимать участие в официальных спортивных соревнованиях людям, которым вживлены кардиостимуляторы. Кристиан имеет богатый опыт игры в АПЛ – с 2013 по 2020 годы он играл за «Тоттенхэм».