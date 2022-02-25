Одноклубники засмеяли Хаверца за татуировку с Бетмэном

22-летний немецкий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц решил сделать себе татуировку, из-за которой он стал целью насмешек от одноклубников. Футболист набил себе на плече Бетмэна.

Немецкий защитник «синих» Антонио Рюдигер просто поставил смеющиеся смайлики под публикацией Хаверца, в которой он показал свое тату.

Сесар Аспиликуэта не удержался и отпустил шутку в сторону одноклубника.

«Надеюсь, что это наклейка от чипсов и она сойдет после душа», - написал испанец под постом Хаверца.

Судя по последующей переписка Хаверца не обижают шутки одноклубников в сторону его рисунка.