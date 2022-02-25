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«Саутгемптон» не хочет расставаться с Ливраменто

25 Февраля 2022 • 17:18 Комментировать

«Саутгемптон» не спешит расставаться с воспитанником лондонского «Челси» Тино Ливраменто, который присоединился к команде в начале текущего сезона. «Святые» рассчитывают на то, что с ними футболист проведет еще как минимум один сезон.

Напомним, что Ливраменто выступал в молодежном составе «синих», но решил уйти из «Челси», чтобы продолжить выступление в высшем английском дивизионе.

За половину сезона футболисту удалось привлечь к себе внимание ряда клубов, которые уже готовы предложить ему контракт. В их число The Sun включает как лондонский «Челси», который рассматривает возможность возвращения футболиста, так и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Манчестер Юнайтед Апл
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26.02  18:00 Манчестер Юнайтед ... Уотфорд 1.32 5.60 9.80
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