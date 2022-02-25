«Саутгемптон» не хочет расставаться с Ливраменто

«Саутгемптон» не спешит расставаться с воспитанником лондонского «Челси» Тино Ливраменто, который присоединился к команде в начале текущего сезона. «Святые» рассчитывают на то, что с ними футболист проведет еще как минимум один сезон.

Напомним, что Ливраменто выступал в молодежном составе «синих», но решил уйти из «Челси», чтобы продолжить выступление в высшем английском дивизионе.

За половину сезона футболисту удалось привлечь к себе внимание ряда клубов, которые уже готовы предложить ему контракт. В их число The Sun включает как лондонский «Челси», который рассматривает возможность возвращения футболиста, так и «Манчестер Юнайтед».