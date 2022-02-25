Роналду рассказал, когда он может завершить карьеру

37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду порассуждал на тему того, когда он может завершить профессиональную карьеру. Пока «вешать бутсы на гвоздь» футболист не собирается.

В разговоре с Dazn Роналду заявил, что он готов продолжать играть в составе команды, которая дает ему возможность бороться за титулы. «Манчестер Юнайтед» Роналду в своей речи не коснулся.

Сейчас, по словам португальца, довольно сложно говорить о том, когда именно он завершит профессиональную карьеру, однако за время, которое он продолжит играть, Криштиану Роналду намеревается выиграть как можно больше трофеев.