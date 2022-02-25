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Невилл рассказал о лучшем возрасте Роналду

25 Февраля 2022 • 14:09 Комментировать

47-летний экс-футболист, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о лучшем возрасте португальского нападающего Криштиану Роналду.

По словам Невилла, он не видел ни одного футболиста такого уровня, который Роналду показывал в период с 2005 по 2009 годы.

«Запредельный уровень для этого мира», - сказал Невилл в разговоре с United in Focus.

Экс-футболист также отметил, что Роналду и сейчас показывает выдающиеся результаты для своего возраста. Критика в адрес футболиста, по его мнению, звучит только потому, что у «Манчестер Юнайтед» не лучшие результаты.

Отметим, что за 30 матчей в текущем сезоне Роналду забил 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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