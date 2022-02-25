Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посетил встречу с временным главным тренером команды Ральфом Рангником. В ходе беседы нападающий озвучил свою просьбу по организации игры.

Как сообщает The Athletic, Роналду попросил Рангника вернуться к игре с двумя нападающими. Подобной схемой «красные дьяволы» пользовались в момент прихода Роналду в команду, однако после возвращения в состав Поля Погба «МЮ» вернулся к схеме 4-3-3.

Роналду не согласен с таким решением руководства «Манчестер Юнайдет» и просит главного тренера откатить изменения, чтобы вернуться к схеме, которая кажется португальцу более продуктивной.