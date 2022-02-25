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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раванелли заявил, что Лукаку не подходит для игры в АПЛ

25 Февраля 2022 • 10:12 Комментировать

53-летний итальянский экс-футболист Фабрицио Раванелли поделился мнением о выступлении бельгийского форварда «Челси» Ромелу Лукаку. По его словам, бельгиец не подходит для игры в английской Премьер-лиге.

«Лукаку слаб психологически», - заявил Раванелли в разговоре с журналистами Calciomercato.

Экс-футболист отметил, что бельгиец не может выдержать психологического давления в моменты, когда его массово критикуют. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать во время выступления Лукаку в составе «Манчестер Юнайтед», считает Раванелли.

Напомним, что лондонцы отдали «Интеру» за Лукаку 113 миллионов евро, однако сейчас футболист сталкивается с критикой из-за низкой реализации.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Апл Фабрицио Раванелли
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