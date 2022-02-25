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Анелька посоветовал Погба уйти из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ»

25 Февраля 2022 • 09:46 Комментировать

Экс-игрок «ПСЖ» Николя Анелька поделился мыслями о пребывании Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Бывший футболист считает, что француз выбрал не самый подходящий для себя клуб.

В разговоре с RMC Sport Анелька заявил, что «Манчестер Юнайтед» не являлся топ-клубом, когда Погба переходил туда. Экс-футболист считает, что команда находилась в поисках своего стиля, а для Погба все складывалось очень тяжело.

Анелька считает, что постоянные травмы будут сопровождать Погба все время его выступления в составе «красных дьяволов».

Экс-футболист считает, что французскому полузащитнику нужно всерьез задуматься о переходе в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Николя Анелька ПСЖ Поль Погба
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