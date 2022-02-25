Бербатов: «Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума»

41-летний болгарский экс-футболист Димитар Бербатов, который два сезона провел в «Тоттенхэме», оценил работу Антонио Конте. По его словам, специалист должен побеседовать с руководством клуба.

«Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума», - заявил Бербатов в разговоре с Betfair.

По его словам, Конте не будет скрывать свое разочарование от поражений и неудач «Тоттенхэма».

Бербатов считает, что итальянцу нужно поговорить с руководством «шпор» о трансферной политике клуба, поскольку Конте может уйти из команды, если он не получит нужные ему усиления

Экс-футболист добавил, что свою позицию по трансферам Конте обозначал и во время работы в других командах.