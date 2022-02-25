Артета рассказал о планах «Арсенала» на конец сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» и поделился планами на конец сезона. У «канониров» есть конкретная цель.

В разговоре с BBC Артета отметил, что с «волками» всегда очень тяжело играть, а победа в прошедшем матче ценна особенно, поскольку она добыта после отыгранного отставания.

Говоря о планах на конец сезона английской Премьер-лиги, Артета заявил, что «канониры» к маю планируют бороться за место в первой четверке в турнирной таблице.

Отметим, что на данный момент «Арсенал» находится в шаге от своей цели. Команда по итогам 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице.