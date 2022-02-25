Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета рассказал о планах «Арсенала» на конец сезона

25 Февраля 2022 • 09:08 Комментировать
Арсенал
2:1
Вулверхэмптон
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» и поделился планами на конец сезона. У «канониров» есть конкретная цель.

В разговоре с BBC Артета отметил, что с «волками» всегда очень тяжело играть, а победа в прошедшем матче ценна особенно, поскольку она добыта после отыгранного отставания.

Говоря о планах на конец сезона английской Премьер-лиги, Артета заявил, что «канониры» к маю планируют бороться за место в первой четверке в турнирной таблице.
Отметим, что на данный момент «Арсенал» находится в шаге от своей цели. Команда по итогам 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.02  23:00 Саутгемптон ... Норвич 1.53 4.30 6.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
09:46 · Англия. Премьер-лига
Анелька посоветовал Погба уйти из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума»
09:08 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал о планах «Арсенала» на конец сезона
08:17 · Англия. Кубок лиги
Кепа считает, что Тухель должен выпустить его на поле в матче с «Ливерпулем»
24 Февраля
22:48 · Англия. Премьер-лига
Анелька: «Погба стоит перейти в «ПСЖ»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» платит огромные деньги за игроков, пусть заплатят и за тренера»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Рома» попытается купить Джаку летом
21:24 · Англия. Кубок лиги
Джеймс вернулся в общую группу «Челси»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ из уважения к «Челси»
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отложил до лета переговоры о продлении контракта с Ляказеттом
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» очень заинтересован в соглашении с Дембеле
19:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступил в борьбу с «Барселоной» за услуги Исака
18:03 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов вернуться в «Интер» с понижением зарплаты
17:54 · Англия. Премьер-лига
Шакири гордится тем, что поработал с Клоппом
16:08 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: «Роналду нужен клубу только для пиара и продаж футболок»
Все новости
Рекомендуем