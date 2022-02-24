Анелька: «Погба стоит перейти в «ПСЖ»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Николя Анелька высказался о французском полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

«К сожалению, когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», они не являлись сильной командой. «Манкунианцы» нуждаются в перестройке, ищут свой стиль и своего тренера. Ему очень тяжело после возвращения. Его много критикуют. Это далеко не самый подходящий для него клуб, ему стоит перейти в «ПСЖ». Да, многие могут указать мне на травматичность Поля, но я думаю, что это в первую очередь связано с жизнью в Манчестере.

Я обсуждал этот вопрос с Погба шесть месяцев назад, он был не против перехода в «ПСЖ» - цитирует Анелька Get French Football News.