Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» платит огромные деньги за игроков, пусть заплатят и за тренера»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что «манкунианцам» стоит ответственно подойти к поиску нового главного тренера.

«Просто идите и найдите тренера, который нужен. Многие люди говорят: «Как подписать тренера, если он на контракте?». В чем проблема? Если вы хотите взять игрока, то просто берёте и подписываете его, сделайте то же самое и с тренером. Вы платите огромные деньги за футболистов, так в чем проблема заплатить за тренера? Мне без разницы на контракты, если наставник подходит, то просто возьмите его», - цитирует Кина Mirror.

Отметим, что действующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.