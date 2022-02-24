«Рома» попытается купить Джаку летом

«Рома» не оставляет попыток заполучить полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаку.

Как сообщает Calcio Mercato, римляне предпримут очередную попытку подписать 29-летнего швейцарца. Видеть Джаку в «Роме» хочет лично главный тренер клуба Жозе Моуринью, который является поклонником таланта Гранита.

Отмечается, что прошлым летом «Рома» уже делала предложение «Арсеналу» о покупке Джаки, но договориться сторонам не удалось.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл пятнадцать матчей за «канониров» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Контракт Джаки с лондонцами рассчитан до 30 июня 2024 года.