Кристенсен не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ из уважения к «Челси»

Центральный защитник Андреас Кристенсен покинет английскую Премьер-лигу.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», датчанин не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ из уважения к «Челси». Предметный интерес к футболисту проявляют «Бавария» и «Барселона», переговоры ведутся с января.

Отмечается, что «каталонцы» хотели бы видеть у себя и ещё одного защитника «Челси» - Сесара Аспиликуэта, но стороны пока не достигли соглашения.

25-летний Кристенсен сыграл 26 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.