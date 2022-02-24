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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кристенсен не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ из уважения к «Челси»

24 Февраля 2022 • 21:07 Комментировать

Центральный защитник Андреас Кристенсен покинет английскую Премьер-лигу.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», датчанин не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ из уважения к «Челси». Предметный интерес к футболисту проявляют «Бавария» и «Барселона», переговоры ведутся с января.

Отмечается, что «каталонцы» хотели бы видеть у себя и ещё одного защитника «Челси» - Сесара Аспиликуэта, но стороны пока не достигли соглашения.

25-летний Кристенсен сыграл 26 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Андреас Кристенсен
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