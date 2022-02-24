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«Арсенал» отложил до лета переговоры о продлении контракта с Ляказеттом

24 Февраля 2022 • 21:02 Комментировать
Арсенал
0:0
Ливерпуль
отменен

Александр Ляказетт отрабатывает последний год контракта с лондонским «Арсеналом», и непохоже на то, чтобы клуб спешил продлить с ним соглашение после пяти лет выступлений француза на «Эмирейтс». Как сообщает Standard Sport, желание сотрудничать и далее все же есть, но переговоры об этом руководство «канониров» отложило до окончания сезона, то есть до лета, когда Ляказетт станет свободным агентом.

На него очень активно претендует бывший клуб «Лион», в котором Ляказетт забил немало славных мячей. «Ткачи» всячески охмуряют своего бывшего бомбардира, предлагая ему щедрый личный контракт в случае перехода в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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