«Челси» очень заинтересован в соглашении с Дембеле

Главный тренер «Челси» Томас Тухель полон решимости переманить к себе Усмана Дембеле - футболиста, с которым он прекрасно знаком по совместной работе в дортмундской «Боруссии». «Челси» отказался от намерений переманить Сержа Гнабри из «Баварии», а вот с Дембеле все проще - его контракт с «Барселоной» истекает уже летом, и доселе Дембеле не проявлял особых намерений продлить его, хотя недавно начал менять свои убеждения.

Важно и то, сможет ли «Барселона» удовлетворить его финансовые запросы, у «Челси» в этом смысле возможности побольше. Также за ситуацией следят «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», готовые реагировать на любые подвижки, уточняет Sport.es.