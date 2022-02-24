«Арсенал» вступил в борьбу с «Барселоной» за услуги Исака

«Барселона» уже давно присматривается к форварду «Реал Сосьедада» Александру Исаку, который прекрасно показал себя в составе шведской сборной на прошлогоднем Евро-2020. Но у «Барселоны», как сообщает Diario Sport, есть серьезный конкурент - лондонский «Арсенал».

Правда, лондонцы также, как и «Барселона», не готовы выплатить сразу 80 миллионов евро за него - именно такая сумма отступных прописана в контракте 22-летнего шведского форварда. Любопытно, что Артета рассматривает Исака как отличную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который перешел как раз в «Барселону».

Но при этом сам Исак, хотя и не против сменить клуб, предпочел бы остаться в Испании, и в этом смысле предложение «Барселоны» подходит ему больше.