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«Арсенал» вступил в борьбу с «Барселоной» за услуги Исака

24 Февраля 2022 • 19:35 Комментировать
Арсенал
0:0
Ливерпуль
отменен

«Барселона» уже давно присматривается к форварду «Реал Сосьедада» Александру Исаку, который прекрасно показал себя в составе шведской сборной на прошлогоднем Евро-2020. Но у «Барселоны», как сообщает Diario Sport, есть серьезный конкурент - лондонский «Арсенал».

Правда, лондонцы также, как и «Барселона», не готовы выплатить сразу 80 миллионов евро за него - именно такая сумма отступных прописана в контракте 22-летнего шведского форварда. Любопытно, что Артета рассматривает Исака как отличную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который перешел как раз в «Барселону».

Но при этом сам Исак, хотя и не против сменить клуб, предпочел бы остаться в Испании, и в этом смысле предложение «Барселоны» подходит ему больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Арсенал Лондон Александр Исак Трансферы футбола - лето 2022
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